Een Stief Kwartiertje: Het spel

Eerdaags komt het spel op de wagen. Deze uitdrukking stamt uit de zestiende eeuw toen toneelspelen nog wel eens op wagens werden opgevoerd, maar later werd het door de wielersport gekaapt en het betekent niets meer en niets minder dan dat de strijd kan beginnen. Momenteel wordt er overal driftig geoefend, er worden routes uitgezet, de omgeving verkend en af en toe met bewoners gepraat die langs de route wonen. Dat laatste is natuurlijk belangrijk want het spel heeft een behoorlijke lading en speelt zich voor hun neus af of anders in hun achtertuin. En de autoriteiten willen graag met hen praten en het liefst als de wagen langsrijdt, want dan kunnen ze tijdens of na het praten hun lading direct voor de deur of in de achtertuin kieperen. Het spel heet de energietransitie en alle partijen zijn het erover eens dat er veel energie gaat zitten in die transitie.

De hele regio staat inmiddels op haar achterste poten en helemaal klaar om op de wagen te springen. Even een rondje langs de velden. In Rozendaal wil men niet dat zonnepanelen het historische dorp ontsieren, dus als ze er toch moeten komen dan uit het zicht. De slogan luidt: uit het zicht is goed bekeken. Daarnaast wil men geen windmolens in de natuurgebieden, want die zijn beschermd en dus is het een waarschuwing naar de gemeente Rheden, eigenaar van veel natuur bij Rozendaal, dat ze geen windmolens op de gemeentegrens zetten.

Dat doen ze elders wel en zelfs bij voorkeur. Doesburg zet ze bij Drempt neer en bij de Dremptenaren is inmiddels het besef doorgedrongen dat tegenwoordig een verre vriend beter is dan een goede buur. Nog beroerder gaat het in Bronckhorst dat zelf tot 2022 helemaal niets wil met windmolens maar wordt daartoe inmiddels wel gedwongen, want alle buurgemeenten hebben hun molens ingetekend op de grens met Bronckhorst, dus als de Bronkckhorsters naar hun buren zwaaien, zwaaien er wieken terug. In Loenen en Klarenbeek speelt hetzelfde en leeft het protest.

Het plan tot plaatsing van windmolens aan de Broekdijk in de achtertuin van Spankeren heeft inmiddels tot breed protest geleid van de Spankerense en Soerense Belangenverenigingen, als ook die van Dieren Noordoost. De eigenaren van de landgoederen De Bockhorst en De Gelderse Toren en Natuurmonumenten doen ook mee. De molens zijn gepland aan de rand van het ontwikkelde natuurgebied de Soerense Broek. Ook moeten er op zo’n 20 hectare zonnepanelen geplaatst worden, dus het land tussen Spankeren en Laag-Soeren wordt het energiecentrum van de regio. Buurtbewoners vinden die eer zo twijfelachtig dat die onaanvaardbaar is.

Tja en dan nog het zonnepark te Hall, liefst 36 hectare groot. De initiatiefnemer is Green Solar Future (GSF) en in goed Nederlands impliceert die naam een een-tweetje met de gemeente Brummen, waardoor ze beide een zonnige toekomst tegemoet gaan, hetgeen voor de gemeente als armoedzaaier heel lekker is. Buurtbewoners geven aan dat de natuuronderzoeken ondermaats zijn en dat 50 voetbalvelden met zonnepanelen te veel van het goede is; protest dus.

Gemeenten krijgen ambitieuze verplichtingen opgelegd om energieneutraal te worden. Zo moeten we van het gas af, maar we kunnen helemaal niet van het gas af. Het spel komt binnenkort op de wagen en voor de neutrale toeschouwer zal het moeilijk zijn om uit de kakafonie van argumenten voor en tegen enigszins wijs te worden. Het zal de grootste lakmoesproef voor het komende decennium zijn: het spel van de burger met de overheid onder het motto: wie speelt wie uit.

Desiderius Antidotum