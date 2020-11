Een Stief Kwartiertje: Carol

Carol van Eert is de burgervader van Rheden en alleen het zien van zijn foto is al voldoende om te weten dat hij een echte vader is, die te allen tijde zijn gezin beschermt. Dat gezin bestaat uit ruim 43.000 leden en dus weegt de verantwoordelijkheid zwaar op de schouders van Carol. Die last moet minder worden en dus heeft hij nu een groot beschermingsplan uitgedokterd en aangezien in dit landje niets meer heilig, laat staan veilig is, heeft hij veiligheid tot de hoogste prioriteit verheven.

Carol is niet de enige, want in alle sectoren van onze samenleving is veiligheid een topprioriteit. Op de werkvloer, in de gezondheidszorg en zeker in de jeugdzorg, op straat en in het uitgaansleven, overal gaat het om veiligheid. Veiligheid heeft zelfs hulpverlening ingehaald. Je bent geneigd te denken dat niets meer veilig is. Carol gaat er wat aan doen.

Zo wil hij dat in de gemeente Rheden op de bedrijfsterreinen alleen maar legale handel wordt geproduceerd, al levert die wel minder op. Daarnaast worden zorgbedrijven doorgelicht, want die zorgen beter voor henzelf dan voor hun cliënten; arbeidsmigranten mogen alleen nog maar werken aan en vechten tegen hun alcoholverslaving, verwarde mensen moeten vrijwillig of onvrijwillig ontward worden en overlast gevende jeugd wordt ernstig lastiggevallen met overmatige aandacht. Tot nu toe vinden alle gezinsleden het prima; vader heeft oog voor hun zorgen en doet er wat aan.

Het veiligheidsdenken is in dit landje enigszins doorgeslagen en dus ook in het hoofd van Carol. Aangezien veel van zijn gezinsleden in het weekeinde zich willen ontworstelen uit de covidgreep en daardoor de algehele veiligheid ernstig bedreigd wordt, heeft hij de Posbank deels afgesloten. Er was in het vorige weekeinde sprake van spontane gezinsuitbreidingen, waarbij de gezinsleden ook nog aan elkaar gaan hangen en in normale tijden wordt dat laatste toegejuicht, maar nu beschouwt Carol dit kleffe gedoe als ongezond. Hij heeft de toegang tot het gebied tot een soort teststraat verheven, met verkeersregelaars en boa’s. Veiligheid wordt een vorm van betutteling vrezen velen.

Er dreigen nog meer gevaren op de Rhedense mensheid af te komen. Nu de regering het vuurwerk in de ban heeft gedaan, zal dat de drang bij burgers ontsteken om dit virusjaar vreugdevol af te schieten en dan rest hen niets anders dan carbid, melkbussen en oude voetballen te verzamelen. Carol ligt er nu al wakker van, want in deze onveilige tijden is carbidschieten natuurlijk uit den boze. Het is weliswaar een traditie die zich het meest manifesteert in de Achterhoek en Twente, maar daar is de Veluwezoom toch een beetje aan verwant, dus zal Carol het carbidschieten verbieden uit naam van de gezondheidszorg en natuurlijk vanwege de veiligheid. Maar op het verbod zal geschoten worden.

Maar er dreigt nog een gevaar. In de Brummense politiek gaan stemmen op om de gemeente Rheden te annexeren. Het lijkt een briljant idee om de schulden waaronder de Brummenaren gebukt gaan over te hevelen naar Rheden onder het motto: gedeelde schuld is halve schuld. Vooralsnog komen de plannen alleen van de Brummense VVD, maar er wordt hardop nagedacht over ‘intensieve ambtelijke samenwerking’ en dat is jargon voor tersluikse binnendringing. Brummen leeft onder de armoedegrens en Rheden is hard op weg die status te veroveren, dus wellicht past eerdaags de provincie de bekende wiskundige formule toe: min maal min is plus. De last wordt niet minder voor Carol; veiligheid creëren is een spel, een vorm van serieus pokeren.

Desiderius Antidotum