Een slecht voorjaar en een goede zomer voor toeristensector Brummen en Eerbeek

BRUMMEN – De zonnige zomer heeft veel goed gemaakt in voor kleinschalige locaties in Eerbeek en Brummen. Het slechte voorjaar is gecompenseerd door de goede zomer voor deze locaties. Dit geldt helaas niet voor de horeca en accommodaties die normaal gesproken bruiloften of grote evenementen houden. Dit is een van de conclusies uit de vragenlijst toeristenseizoen van Visit Brummen Eerbeek.

Vanaf half maart waren horeca en accommodaties twee maanden en soms zelfs drie maanden gesloten. Dit betekende dat ook de weekenden rondom Pinksteren en Hemelvaart deels in het water vielen. Toen de ondernemers weer open mochten waren de maatregelen die zij moesten treffen enorm.

Uit de vragenlijst blijkt dat niet alle reserveringen uit het voorjaar werden geannuleerd. Velen werden doorgeschoven en soms werd een deel van het bedrag van de reservering zelfs gedoneerd aan de accommodatie. De verblijfsduur van de bezoekers in de zomer was dit seizoen hoger dan vorige jaren. Er kwamen minder dagjesmensen en meer verblijfstoeristen naar de gemeente.

Het Veluwe Transferium Eerbeek is veelvuldig gebruikt als toegang voor de Posbank. Met een eigen of een gehuurde fiets is de Posbank en het gebied daaromheen erg goed bereikbaar. Door de folder Klavertje Vier van Eerbeek van Visit Brummen Eerbeek zijn vele gasten geïnspireerd geraakt om ook de andere kant op te fietsen. Naar Zutphen/Landgoed Voorstonden, naar Brummen/Bronkhorst en naar Empese en Tondense Heide/Loenense Waterval. Ook de Gids Oorlog en Bevrijding in Brummen Eerbeek vond gretig aftrek in het jaar van 75 jaar bevrijding. De lokale VVV’s moesten meerdere keren bijbestellen.

Dit jaar werden er meer gezinnen en meer dertigers ontvangen dan andere jaren. Vele Nederlanders die normaliter op vakantie naar het buitenland gaan kozen voor een vakantie op de Veluwe. Zij deden dit vaker via de website Natuurhuisje en minder via Booking.com. Uit de vragenlijst bleek ook dat sommige vakantiegangers alvast een vakantie voor volgend jaar in Brummen of Eerbeek hebben geboekt.