Echtpaar Haanappel 60 jaar getrouwd

DOESBURG – Zondag 25 oktober waren de heer en mevrouw Haanappel-Langerak uit Doesburg maar liefst 60 jaar getrouwd. Het echtpaar is naar eigen zeggen nog steeds erg gelukkig samen.

Burgemeester Loes van der Meijs overhandigde het bruidspaar een fraaie bos bloemen en een ets van Doesburg. Het echtpaar woonde na hun huwelijk eerst een tijd in Zevenaar, omdat ze daar een woning konden krijgen. Voor meneer Haanappel maakte de woonplaats niet zoveel uit omdat hij via servicedienst witgoed door heel Nederland werkte. Echter het bloed van een Doesburger kruipt altijd weer terug naar Doesburg. Mevrouw Haanappel nam de kapsalon van haar ouders over en zo ging het gezin boven de salon in de Meipoortstraat wonen. Ze kregen drie kinderen en zeven kleinkinderen.

Foto: Hanny ten Dolle