Drie raadsvoorstellen op agenda van Brummense gemeenteraad

GEM.BRUMMEN – Deze novembermaand neemt de Brummense gemeenteraad drie besluiten. Dit is de uitkomst van de forumvergadering van 5 november jongstleden. Ook de besluitvormende vergadering van donderdag 19 november vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Via de gemeentelijke website www.brummen.nl en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom is de vergadering voor iedereen vanaf 20.00 uur te volgen.

Over één onderwerp die tijdens het raadsforum van 5 november aan bod kwam, willen de raadsleden eerst met elkaar in gesprek voordat zij hierover een besluit nemen. Het gaat om een voorstel aan de raad om een aantal keuzes te maken die te maken hebben met de invoering van de omgevingswet. Deze wet treedt op 1 januari 2022 in werking en introduceert een aantal nieuwe instrumenten voor de gemeente op het niveau van beleid, verordening en vergunning. Via de notitie ‘opzetten en inrichten van het huis van de Omgevingswet gemeente Brummen’ vraagt het college om een raadsuitspraak over enkele strategische keuzes.

Op de agenda staan ook twee ‘hamerstukken’. Een hamerstuk wil zeggen dat er over dit voorstel naar verwachting niet wordt gedebatteerd en dat het voorstel (unaniem) wordt aangenomen. Het verlengen van het gemeentelijk rioleringsplan is hier een van. Ook het gewijzigd bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk moet maken op het perceel van de voormalige Oecumenische Basisschool aan de Troelstralaan in Brummen is tot hamerstuk betiteld door de raad.

De vergaderstukken zijn vanaf dinsdag 10 november te raadplegen en te downloaden via de website www.brummen.nl/gemeenteraad.