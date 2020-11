Dremptse orgelbouwer in boek Man & Werkplaats

DREMPT – Peter Hoogerheide, orgelbouwer in Drempt, heeft een plaatsje gekregen in het boek Man & Werkplaats – 30 mannen over hun werkplaats, gereedschap en vakmanschap. Hoogerheide (rechts op de foto) is hierin met nog 29 andere mannen geportretteerd door fotograaf Otto Kalkhoven, die voor dit boek op bezoek ging in garages met keurig gesorteerd gereedschap, een verstopte schuur met een gepoetste oldtimer en een zelfgebouwd vliegtuig in een loods.

Peter Hoogerheide bouwt in zijn werkplaats in Drempt met de grootste precisie orgels. “Vanaf mijn 13e jaar kreeg ik orgelles en mede daardoor ontstond mijn interesse voor muziekinstrumenten en later voor voornamelijk orgels. Zo’n 45 jaar geleden ben ik met de orgelbouw begonnen.”

Het boek Man & Werkplaats telt ruim 350 foto’s met bijschriften, en is verkrijgbaar in de (online)boekhandel.