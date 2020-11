Dorpsraad Brummen neemt afscheid van Christiaan de Jong

BRUMMEN – Een tijdje geleden legde Christiaan de Jong zijn werkzaamheden voor het bestuur van de Dorpsraad Brummen neer. Door de coronacrisis was het niet mogelijk afscheid te nemen tijdens een openbare vergadering. Zaterdag 7 november stond een paar bestuursleden voor zijn deur om hem op gepaste wijze en afstand alsnog te bedanken.

In april 2016 sloot Christiaan zich aan bij toen nog de voorloper van de Dorpsraad, de Wijkraad Brummen Centraal. Hij woonde toen net één jaar in Brummen en zag dit als een kans om in te burgeren. Hij nam toen de secretarisrol van Coen Knipping over. Hij heeft tevens zitting gehad in de werkgroep Centrumplan Brummen. De Dorsraad vindt het jamme dat hij zijn taken heeft neergeled en is hem dankbaar voor zijn bijdrage en inzet.

De afgelopen periode zijn er weer nieuwe bestuursleden aangetreden, in de personen van Hay Verstappen en Jan-Joris van den Belt, waardoor de Dorpsraad op sterkte van zeven personen is.