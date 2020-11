Dorcas Voedselactie in aangepaste vorm

REGIO – De christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas houdt van 1 tot en met 8 november de 25-ste editie van de jaarlijkse Dorcas Voedselactie. Het doel is om 25.000 levensmiddelenpakketten uit te kunnen delen aan de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. In verband met het coronavirus krijgt de actie ditmaal wel een wat andere invulling. Dorcas acht het niet veilig genoeg om producten in te zamelen in supermarkten en kerken. Voor het eerst in 25 jaar zal de organisatie daarom in de landen zelf producten inkopen en daar verspreiden. Voor 15 euro kan Dorcas een pakket samenstellen, inclusief handzeep. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd.

Naast het leveren van levensmiddelenpakketten helpt Dorcas armen ook bij het vinden van werk of het opstarten van een bedrijf. Zo biedt de organisatie bijvoorbeeld trainingen op het gebied van landbouw en stimuleert ze mensen om meer naar elkaar om te zien. Een steentje bijdragen kan door te doneren via www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, ten name van Dorcas in Almere onder vermelding van Voedselactie.