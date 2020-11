Doesburgs echtpaar Hagen zestig jaar getrouwd

DOESBURG – Op maandag 16 november was het zestig jaar geleden dat het echtpaar Hagen – Casteel uit Doesburg in het huwelijk trad. Burgemeester Loes van der Meijs bracht het paar daarom op dinsdag 17 november een bezoek.

“We hebben eigenlijk altijd al verkering gehad, al van kinds af aan”, vertelt Wim Hagen. Hij groeide net als Annie Casteel op in Vaassen en als klein kind speelden ze al met elkaar en liepen ze samen op naar school. Ze schelen ook maar een paar maanden in leeftijd, beiden zijn nu 82. Annie vierde donderdag 19 november haar verjaardag en vertelt: “Ik wilde dolgraag op mijn 21e trouwen. En dat is net gelukt.”

Zowel Wim als Annie was werkzaam in het kappersvak en al jong hadden zij de ambitie om een eigen zaak te beginnen. Toen de mogelijkheid zich voordeed om in Doesburg een dames- en herenkapsalon over te nemen, greep het jonge stel deze kans met beide handen aan. Wim verhuisde vast naar Doesburg en nam de herenkapsalon over, Annie haalde snel haar laatste diploma’s. Ze trouwden en direct na hun huwelijk gingen ze samen in Doesburg aan de slag. “Het kappersvak is het mooiste dat er is”, vertelt Wim Hagen. “Veel mensen wilden bij ons hun verhaal kwijt en ik heb veel mooie, maar ook verdrietige dingen mogen horen. In de loop der jaren hebben we zoveel mensen leren kennen, van fabrieksarbeiders tot de burgemeester en de dominee. We hebben veel meegemaakt in de kapsalon, ik zou er wel een boek over kunnen schrijven.”

Om gezondheidsredenen moest Annie Hagen de kappersschaar na tien jaar aan de wilgen hangen. Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten en volgde een opleiding tot drogist en begon haar eigen drogisterij. Na jaren samen te hebben gewerkt, is het echtpaar Hagen in 2000 gestopt met hun zaak.

Het echtpaar geniet nu volop van de vrije tijd. Samen gaan ze er elke dag op uit, hij op de fiets, zij op de scootmobiel. Ze maken mooie tochten door de omgeving. Wim is bovendien al dertig jaar lid van de kegelclub, houdt zich wekelijks bezig met het onderhoud van de tuin van het nieuwe kegelhuis en wandelt regelmatig met een groepje oud-ondernemers. Annie maakt kaarten en breit dassen en mutsen voor een missionaris in Wit-Rusland. Ook houdt ze van lezen en appt ze graag met de kinderen en kleinkinderen.

Het echtpaar Hagen was voogd van drie jongens die vroeg hun ouders verloren en die zij nu als hun zoons zien. “Het zijn nog steeds onze kinderen en we hebben een goede band”, vertellen ze trots. Eén van hun zoons doet al sinds maart alle boodschappen voor het paar.

Ze hadden hun huwelijksjubileum graag groots willen vieren, maar dat zat er dit jaar natuurlijk niet in. Het paar is overstelpt met mooie bloemen. Ook burgemeester Van der Meijs bracht een mooie bos mee, evenals een mooie ets van Doesburg en een kopie van de trouwakte.

Foto: Linda Peppelman