Doesburgers pakken zelf zwerfafvalprobleem aan: “Je wilt niet dat spullen in de natuur terechtkomen”

DOESBURG – Het zwerfafval in Doesburg te lijf gaan. Dat wil de Doesburgse Zwerfafvalbrigade die deze zomer werd opgericht. “Als plastic in het water komt is dat echt slecht hè.”

Er was regen voorspeld op deze zaterdag in oktober maar het tegendeel is het geval. De ochtendzon schijnt bijna uitbundig op het Burgemeester Keiserplein bij de Aldi in Doesburg. Zo’n twintig mensen staan wat onwennig bij elkaar. “Mark, wat een opkomst”, zegt iemand luid. “Fantastisch!” Mark Mol, organisator van de actie, is nog druk bezig met het in orde maken van de mobiele afvalstations van hout, zogenoemde duo-zakhouders. Er kunnen met clipjes twee zakken in gehangen worden: een voor restafval en een voor PMD (plastic, metaal en drankpakken).

Deze ochtend gaat de Doesburgse Zwerfafvalbrigade voor de derde keer op pad. Op zaterdag 5 september deed de groep mee met de landelijke Plastic PeukMeuk 2020 opruimactie in het centrum van Doesburg; er werden voornamelijk sigarettenpeuken verzameld. Ook de wijk Beinum werd al een keer onder handen genomen. Vandaag is de wijk Ooi aan de beurt. Allerlei mensen, van jong tot oud zijn present. Ook een aantal leden van de wijkraad Ooi heeft zich aangesloten. De deelnemers krijgen naast de plastic zakken ook handschoenen, veiligheidshesjes en afvalgrijpers uitgereikt. Sponsors zijn de gemeente Doesburg en de stichting GoClean.

Mark Mol heeft met behulp van een aantal tiewraps nóg een stok aan zijn afvalgrijper vastgemaakt. Daaraan zit een houder voor zijn mobiele telefoon. Voordat hij een stuk afval opraapt maakt hij eerst een foto met zijn mobiele telefoon. Die foto’s zet hij dan thuis in de Litterati-app. De app wordt wereldwijd gebruikt door ‘opruimorganisaties’. Het doel is zwerfafval in kaart brengen, de bronnen van het probleem identificeren en vervuilers confronteren met de gegevens.

En ja, dat heeft effect, zo vertelt Mol. Hij noemt het voorbeeld van de wikkel om de snoepjes Anta Flu. Eind 2016 bleek uit onderzoek dat Anta Flu een van de meest gevonden merken zwerfafval was. Anno 2020 heeft de oer-Hollandse keelpastille een waspapieren wikkel die biologisch afbreekbaar is. Bovendien is de nieuwe wikkel zwaarder, zodat hij niet meer zo makkelijk per ongeluk op de grond valt als iemand bijvoorbeeld zijn sleutels uit zijn jaszak haalt.

“Kijk, een bananenschil!”, wijst Mol. “Je kunt denken dat het fruit is en dat het wel vergaat, maar het duurt heel erg lang voordat zo’n schil is vergaan.” Hij is inmiddels in de Goudenregenstraat beland. De afvalrapers zijn alle kanten opgewaaierd. Veel afval ligt hier niet, maar dat wát er ligt belandt in een van de zakken van Mol én in zijn mobiele telefoon. Een gevuld poepzakje hier, een stuk plastic daar. Klik en grijp.

Mol is een van de drijvende krachten achter de Zwerfafvalbrigade. Hij zit zelf in de gemeenteraad van Doesburg voor PvdA/GroenLinks, maar opruimacties organiseren doet hij gewoon als ‘burger’. “Je wilt niet dat spullen in de natuur terechtkomen. En je kunt wel blijven roepen dat het een rotzooi is en dat alles niet deugt, maar ik krijg er meer energie van door er zelf iets aan te doen.” Hij stapt in de bosjes en verwijdert een aantal blikjes en wat plastic flesjes. “Vuil opruimen past bij mij. En met de zwerfafvalbrigade doen we het samen. We nemen samen verantwoordelijkheid.” Hij richt zijn aandacht weer op de grond. “Ja, we hebben het eerste pakje sigaretten.”

Inmiddels loopt Mol langs de Koppelweg. In de bosjes bij de vijver is het prijsschieten: verpakkingen van etenswaren, blikjes en onbestemde stukken plastic. “Kijk, hier zitten de broodjes nog in!”, zegt hij terwijl hij een plastic zak aan zijn grijper optilt. “Als plastic in het water komt is dat echt slecht hè.”

Na anderhalf uur zit de opruimactie er weer op. De vrijwilligers komen van alle kanten weer het plein bij de Aldi opgelopen, hun zakken gevuld met rotzooi. “Wil er nog iemand een paraplu?”, roept een vrijwilliger. De sfeer is bijna uitgelaten. Eén groepje heeft een complete winkelwagen volgeladen met zakken vuil bij zich. “Hé, wat slim”, zegt iemand. “Jullie hebben een winkelwagen meegenomen.” “Nee”, antwoordt de man die het karretje duwt, “deze hebben we ook gevonden.” Als hij zijn zakken bij de rest van het afval heeft neergezet, loopt hij richting de supermarkt. “Ik ga even het karretje wegbrengen. Misschien krijg ik nog statiegeld.”

De actie wordt afgesloten met koffie, verzorgd door de vrouw van Mark Mol. De deelnemers vertellen wat ze allemaal gevonden hebben – veel afval in de struiken, lekke ballen, een paar stelten, een zak met kinderkleertjes – en maken al nieuwe opruimafspraken met elkaar. Het kan niet anders of Doesburg wordt steeds schoner de komende tijd.

Foto: Linda Stelma

doesburgsezwerfafvalbrigade@gmail.com