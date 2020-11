Doesburgers in actie voor behoud schapen

DOESBURG – Meer dan 500 mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie om de schapenbegrazing in Doesburg te behouden. De petitie is een initiatief van Doesburgers Vilja Ultee en Marieke Verhulst, die de handtekeningen in een week tijd wisten te verzamelen. Woensdag 28 oktober werd de petitie aangeboden aan PvdA/GroenLinks-raadslid Mark Mol.

De gemeente Doesburg wil de schapenbegrazing volgend jaar stoppen en daarmee een bedrag van 7000 euro besparen. Doodzonde, vinden initiatiefnemers van de actie Ultee (foto) en Verhulst. Ze wijzen erop dat de schapen zorgen voor behoud van biodiversiteit en de inzet van vervuilende maaimachines overbodig maakt. Daarnaast leveren de grazende schapen in heel Doesburg een pittoresk en landelijk beeld op. Ultee en Verhulst zijn blij met het grote aantal steunbetuigingen voor de petitie. “Echt geweldig” zegt Ultee. “We willen deze mensen heel erg bedanken voor hun betrokkenheid.”

Ook PvdA/GroenLinks-raadslid Mark Mol ondersteunt de actie van de twee Doesburgers van harte. “Het zou heel jammer zijn als de schaapbegrazing uit Doesburg zou verdwijnen. We gaan er alles aan doen om het college op andere gedachten te brengen en de schapen voor Doesburg te behouden.”

Ook in de wijk Ooi willen de bewoners de schaapjes graag behouden. Uit een enquête gehouden door de Wijkraad bleek 91 procent van de stemmers voor het behoud van de schapen.