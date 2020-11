Doesburg Vertelt: ‘Het mooiste in ons Stadhuis?’

Mensen van buiten staan niet zelden heel intens te kijken naar de prachtige gebouwen in onze stad. Huizen die wij Doesburgers, gewend als we er aan zijn, nauwelijks meer zien.

Daarom gaat Doesburg Vertelt op 10 november over een gebouw dat iedere Doesburger kent: het Stadhuis. Maar hoe goed kennen we dat huis eigenlijk? En mag je deze verzameling gebouwen wel een huis noemen? Ten tijde van Robbert Middewinter, de ‘decorateur’ van de schouw in de Raadzaal vond men van wel. Boven het door hem gemaakte ‘Salomonsoordeel’ is in latijn te lezen: ‘Dit huis haat slechtheid, bemint de vrede, straft de misdaden, bewaart het recht en eert de rechtschapenen’.

