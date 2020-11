Doesburg vertelt: Frans Jansen over ‘de trots van Doesburg’

De ontzetting moet groot geweest zijn op 15 april 1945. Op die dag, een zondag, blaast een Duits Sprengkommando rond het middaguur drie hoge Doesburgse gebouwen op. De Duitsers doen dit om te proberen de opmars van de geallieerden te vertragen. De Martinitoren, met een hoogte van 96 meter, gaat om 12.00 uur de lucht in. Een kwartier later is het de korenmolen aan de Koepoortwal. Kort voor 13.00 uur volgt de watertoren aan de Contre Escarpe. De dag daarna komen de bevrijders de stad binnen. De watertoren en de korenmolen worden niet herbouwd en het duurt bijna twintig jaar voordat de haan weer op de toren staat.

