Doek valt voor Muziekvereniging La Fraternité, maar vaandel blijft

BRUMMEN – Eind augustus namen bestuur en leden van La Fraternité definitief afscheid van hun muziekvereniging en ook van elkaar. Na 110 jaar kwam er een einde aan een jarenlange traditie van samen muziek maken in Brummens Broek met de Vroolijke Frans in het middelpunt.

In het jaar waarin Uitspanning de Vroolijke Frans haar 10-jarig jubileum viert, valt helaas het doek voor La Fraternité. Het doek valt niet letterlijk, want het mooie vaandel van La Fraternité hangt nog tot ver in de toekomst in de grote zaal van De Vroolijke Frans, naast de vele historische foto’s. Dit als aandenken en ook als gebaar van dank voor de meer dan 100-jarige samenwerking met eerst Café de Vrolijke Frans en later Uitspanning de Vroolijke Frans in Broek.

Net zoals bij veel andere verenigingen kreeg La Fraternite ook te maken met een terugloop in leden. Dit zorgde voor een kanteling van een levendige vereniging naar een muziekvereniging in overlevingsstand. Dit werd voor iedereen merk- en hoorbaar. Ondanks allerlei inspanningen van de afgelopen jaren om meer leden te werven, waren een dalende inspiratie en tegenvallende financiële cijfers (veroorzaakt door een daling van de oud papierinkomsten) mede de oorzaak voor de uiteindelijke opheffing in september 2019.

Het opheffen van een vereniging in coronatijd viel niet mee. Maar na dat alle instrumenten en inventaris verkocht waren, bleef toch nog aardig bedrag over. In goed overleg , zoals ook de statuten voorschrijven, komt het batig saldo ten goede aan diverse verenigingen in en buiten de gemeente Brummen. Zo ontvingen de muziekverenigingen HOB, DES, OLTO en het Seniorenorkest de Vriendenkring, de Oecumenische Basisschool, Stichting Welzijn Brummen en het Kinderkoor VOX mooie bedragen als ondersteuning voor hun muzikale activiteiten.