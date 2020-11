De bever is terug op de Bevermeer

ANGERLO – Op vrijdag 20 november werd in buurtschap Bevermeer in Angerlo voor het eerst in ruim vijfhonderd jaar weer een bever gesignaleerd. Geen levende bever jammergenoeg, maar een beeld dat werd gemaakt door kunstenaar Frans Giessen. Na de opening van een nieuw klompenpad begin september, het Bevermeersepad, werd het geld voor het beeld beschikbaar gesteld door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Wandelaars kunnen de precieze plek van de bever langs dat pad binnenkort terugvinden in de bijbehorende wandelapp. Kijk voor meer informatie over het Bevermeersepad en andere klompenpaden op www.klompenpaden.nl.