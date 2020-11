Dag van de mantelzorg in Brummen

BRUMMEN – Dinsdag 10 november was het de Dag van de Mantelzorg. De dag waarop in de gemeente Brummen een prachtige fotocollage zou worden gepresenteerd, met een groot aantal foto’s die een speciale betekenis hebben voor mantelzorgers. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen ging de onthulling niet door.

Omdat het organiseren van een leuk evenement voor alle mantelzorgers er dit jaar niet in zat, hebben gemeente en Knooppunt Mantelzorg eerder dit jaar gekozen voor een andere, veilige en persoonlijke blijk van waardering voor alle mantelzorgers in de gemeente Brummen. “We hebben de samenwerking gezocht met fotostudio Lifetime uit Brummen, die vele foto’s heeft gemaakt. Foto’s van personen, dieren of locaties die voor mantelzorgers dierbaar zijn. Deze foto heeft elke mantelzorger inmiddels ook ontvangen,” legt Karin van Aalst van het Knooppunt Mantelzorg uit. “Ook hebben we met toestemming van mantelzorgers een groot aantal foto’s mogen gebruiken om daar een mooie collage van te maken. Het is een inspirerend en menselijk geheel geworden.” Het doek krijgt zowel in het Tjark Rikscentrum als in Plein Vijf een mooie plek. “Zodra de coronamaatregelen weer versoepeld zijn, is iedereen welkom om deze collage met eigen ogen te komen bekijken.”

Wethouder Cathy Sjerps heeft veel waardering voor het werk dat het Knooppunt Mantelzorg doet voor mantelzorgers in de gemeente Brummen. “Ellen Lammersen en Karin van Aalst vormen als consulenten het middelpunt van dit knooppunt. Zij bieden graag een luisterend oor en kunnen helpen bij het verlichten van de mantelzorgtaken. Zij helpen graag bij het vinden van antwoorden die aansluiten bij de persoonlijke situatie en knelpunten die zich daarbij voordoen. Juist ook in deze lastige coronatijd. Ze maken hierbij dankbaar gebruik van hun netwerk, zoals scholen, huisartsen, wijkverpleging en gemeente. Ellen en Karin zijn er speciaal voor alle mantelzorgers. Ik gun mantelzorgers de aandacht en de ondersteuning die dit knooppunt hen kan bieden,” aldus wethouder Sjerps.

Zodra de coronamaatregelen enigszins zijn versoepeld, gaat een groep vrijwilligers bij alle mantelzorgers die bij het Knooppunt Mantelzorg in beeld langs. “Zij zetten alle mantelzorgers die bij ons bekend zijn in het zonnetje door een mooi cadeautje thuis te bezorgen. Dit als blijk van grote waardering voor de inzet, zorg en betrokkenheid van mantelzorgers.” Ellen Lammersen hoop dat het rondbrengen later deze maand mogelijk is, maar laat ook weten dat het rondbrengen van deze presentjes de nodige tijd vraagt. Ze verwacht dat in een periode van twee weken alle bij het Knooppunt ingeschreven mantelzorger het tasje in hun bezit hebben. Zonder al te veel te verklappen laat Ellen weten dat niet alleen het leuke (mantelzorg)spel ‘’bordje vol’ in de tas zit, maar ook een lekkere ludieke lekkernij namens de gemeente in samenwerking met Pelikaan Eerbeek. Bij het bezorgen van het tasje blijven de bezorgers natuurlijk op de stoep of voortuin, op veilige afstand. Mantelzorger die nog niet ingeschreven zijn bij het knooppunt kunnen dat natuurlijk gewoon doen. Zij ontvangen dan óók de verrassingstas thuis. Aanmelden kan eenvoudig door te mailen naar mantelzorg@welzijnbrummen.nl of te bellen met (0575) 56 19 88. Mantelzorgers kunnen zich ook inschrijven voor een speciale nieuwsbrief. Hierdoor blijven zo op de hoogte van alle activiteiten en nieuwtjes. Aanmelden kan ook via www.mantelzorgbrummen.nl.