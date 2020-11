Coop supermarkt steekt de JO13-1 SC Doesburg in het nieuw

DOESBURG – Het JO13-1 team van Sportclub Doesburg is in het nieuw gestoken door de plaatselijke Coop-supermarkt. Voor aanvang van de met 7-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen SJO Rijnland – Gelders Eiland JO13-3 gingen de spelers, speelster, trainer en leiders van dit team samen op de foto met de nieuwe kledingsponsor. Als dank voor deze mooie kleding bood aanvoerder Damian Kolenbrander namens de club aan Vera Donkersteeg een mooie bos bloemen aan.

De Coop-supermarkt in het centrum van Doesburg wordt helemaal verbouwd en wordt tweemaal zo groot. Daarnaast wordt de ingang verplaatst van de Ooipoortstraat naar de parkeerplaats aan de Kloostertuin. De nieuwe winkel wordt maandag 19 oktober worden geopend. De JO13-1 speelt in de 4e klasse en doet mee om de bovenste plekken. Thuiswedtrijden worden om 11.30 uur gespeeld.

Foto: Jack Hajema