Collecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland

REGIO – Kerk in Actie, het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland, collecteert van 29 november tot en met 5 december voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Ook in onze regio gaan vrijwilligers met de collectebus op pad.

Na de brand in Moria is de situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland nog slechter geworden. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaa

Een van deze kinderen is Anis Gul uit Afghanistan. Ze zegt: “Ik wilde helemaal niet weg uit mijn land. Afghanistan is een prachtig land waar mensen hun kinderen een goed leven willen bieden. Maar oorlog maakt dit onmogelijk en slechte mensen zorgen ervoor dat wij niet naar school kunnen en dat je er je leven niet zeker bent. Ik ben gevlucht omdat ik in vrede wil leven, naar school wil en mijn dromen wil waarmaken. Veel geld of een duur huis hoef ik niet, als ik maar bij mijn familie kan zijn en niet al jong hoef te trouwen.”

Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Op meer dan zeshonderd plekken, waaronder Eerbeek, gaan collectanten in de eerste week van december langs de deuren. “Ik vind het vreselijk wat die kinderen in Griekenland meemaken. Ze hebben er niet om gevraagd en part noch deel aan de situatie”, vertelt een collectant. “Als ik dan aan mijn eigen kinderen denk, kun je toch alleen maar dankbaar zijn dat ze hier geboren zijn, en niet daar. Daarom collecteer ik, en ik hoop dat mensen gul geven. Als we allemaal iets kleins doen, kunnen we met elkaar iets groots neerzetten!”

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.nl/griekenland.