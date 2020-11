Collecte Dierenbescherming

REGIO – Ook in 2020 is er tijdens de week van Dierendag weer gecollecteerd voor de Dierenbescherming. In Giesbeek, Angerlo en Lathum bracht dit in totaal 936,82 euro op. Deze keer konden zes collectanten helaas niet meewerken, maar gelukkig waren de overige tien bereid hier en daar een extra straatje te lopen. Hierdoor werd alsnog een mooie opbrengst bij elkaar gebracht.