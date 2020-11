Claus blijft sponsor Sportclub Doesburg

DOESBURG – Aannemersbedrijf Claus heeft een nieuwe sponsorovereenkomst gesloten met Sportclub Doesburg. Het Doesburgse familiebedrijf is al jaren een trouwe sponsor van de sportvereniging. Harm Claus tekende een overeenkomst waarmee de samenwerking voor de komende drie jaar wordt voortgezet. Iets waar Sportclub Doesburg vanzelfsprekend heel dankbaar voor is. Claus Aannemingsmaatschappij bestaat al sinds 1903 en is na vier generaties een begrip in Doesburg en omgeving.