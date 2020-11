Christelijke boek- en cadeauwinkel De Plek sluit haar deuren

DIEREN – Na bijna 50 jaar sluit Christelijke boek- en cadeauwinkel De Plek in Dieren haar deuren. In 1973 begon het als Evangelisch Boekhuis, later werd het Boek- en Cadeauwinkel De Duif en de laatste jaren was er zelfs de mogelijkheid om een Escapeshop te boeken bij De Plek. De omzet liep al jaren terug, mede door de online boekwinkels. De vrijwilligers hebben tot het laatst toe geprobeerd de zaak draaiende te houden, maar dat is helaas niet gelukt. In november start de uitverkoop. Alles mag met 50 procent korting weg, behalve de Bijbels, daarvoor geldt 25 procent korting. De winkel is vanaf 1 november alleen nog open op zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Het Dorcas-depot waar kleding kan worden ingeleverd is ook gesloten. Voor dat onderdeel wordt nog gezocht naar alternatieve ruimte.