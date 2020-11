Cadeautje van de PCOB

DOESBURG – De PCOB Doesburg heeft haar leden onlangs, in de Week van de Eenzaamheid, verrast met een leuke attentie. Elke maand krijgen de leden een magazine met berichten die plaatselijk interessant zijn. Dit keer zat hierbij een extra blad, een royal edtitie van Margriet. Een mooi blad met veel informatie en foto’s over koningshuizen in Europa. De PCOB doet van alles om in deze coronatijd de band met de leden te onderhouden.