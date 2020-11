Business & Shopping: Team Vroolijke Frans in actie

BRUMMEN – In het kader van ‘vroolijkheid brengt warmte’ is het team van de Vroolijke Frans uit Brummen (Broek) de afgelopen weken op verschillende manieren actief geweest. Daarnaast worden de vaste gasten niet uit het oog verloren. Het team bereide 190 maaltijden met overgebleven producten voor de Voedselbank. Ook zou het team Onze Droom helpen. De tuin van Onze Droom zou winterklaar gemaakt worden. Helaas moet men daar nog even mee wachten in verband met de aangescherpte regels, maar zodra het weer het weer kan, gaat dit alsnog gebeuren. De vrijwilligers en deelnemers van Onze Droom krijgen dan ook een heerlijke lunch.

De geplande wildavonden van het restaurant kunnen nu geen doorgang vinden. Maar op zaterdag 21 november kunnen de rijkgevulde herfstschotels tussen 17.00 en 20.00 worden afgehaald bij de Vroolijke Frans.