Business & Shopping: Reuvershoeve en Catering Zutphen starten eigen drive-thru

BRUMMEN – De Reuvershoeve in Brummen en Catering Zutphen hebben de handen ineen geslagen en zijn gestart met een nieuw concept: Foodtruck drive-thru. Elke donderdag tot en met zondag tussen 16.00 en 20.00 uur zijn de lekkerste pannenkoeken en gerechten van de smoker af te halen op de parkeerplaats van de Reuvershoeve.

Zoals voor alle horecaondernemers is het voor de Reuvershoeve en Catering Zutphen geen gemakkelijke tijd nu zij na de eerste lockdown opnieuw hun werkzaamheden moeten beperken. Maar beide ondernemers zitten niet bij de pakken neer. Wouter Westdijk van de Reuvershoeve vertelt: “Met de armen over elkaar maar afwachten is niet mijn stijl. Ik wil mijn gasten op deze mooie locatie laten genieten van onze ambachtelijke pannenkoeken.”

Daarin vond hij een partner in Catering Zutphen. Antwan Berntssen vult aan: “Wij kennen Wouter en zijn team al een tijd en hebben ook in het verleden samengewerkt. Beiden hebben we dezelfde passie: lekker eten en het mensen naar de zin maken. Deze samenwerking met een drive-thru is eigenlijk een logische volgende stap.”

Gasten kunnen van donderdag tot en met zondag tussen 16.00 en 20.00 uur terecht op het parkeerterrein van de Reuvershoeve aan de Zutphensestraat 199 in Brummen. Zij blijven in de auto zitten, terwijl de medewerkers van het restaurant en Catering Zutphen de gerechten bereiden. Als de bestelling klaar is, wordt deze bij de auto afgeleverd. “Je kunt ter plekke je bestelling plaatsen of van te voren online of telefonisch bestellen”, leggen Antwan en Wouter uit. Op www.pannenkoekbestellen.nl en www.smokeyflavor.nl is al het lekkers te vinden dat in de drive-thru verkrijgbaar is.