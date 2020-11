Business & Shopping: Restaurant De Ruif in Rheden start De Ruif Markt

RHEDEN – Even niet uit eten of borrel op het terras. Dat is heel jammer, maar gelukkig zijn gerechten, hapjes en drankjes van restaurant De Ruif in Rheden ook in huis te halen. Van woensdag tot en met zondag tussen 12.00 en 18.00 uur is iedereen van harte welkom op de speciale De Ruif Markt.

Het restaurant is omgetoverd tot een gezellige en veilige versmarkt. Daar zijn steeds nieuwe, heerlijke en complete gerechten te vinden die thuis alleen nog maar op temperatuur gebracht hoeven te worden. Ook zijn er voorgerechten, desserts, sauzen, dressing en wijnen verkrijgbaar. In een handomdraai staat er een echt De Ruif-menu op de eigen eettafel. De uitgebreide lunch- en borrelboxen zijn ideaal voor een gezellige en lekkere middag thuis.

Verse Maaltijden

Wekelijks wordt er een ruim assortiment van verse maaltijden aangeboden, variërend van lekkere verwarmende soepen, stamppotten, stoofschotels & andere winterse kost. Ook kan er een 3-gangen menu worden samengesteld. Er is een ruime keuzen aan voor- en hoofdgerechten. Uit de ‘toetjes-vitrine’ kan een lekker dessert worden uitgekozen.

De Ruif Markt is in de serre van De Ruif, met de schuifpuien helemaal open. Dus lekker droog, maar met voldoende frisse boslucht en veilige looproutes. Tijdens de markt is er ook koffie, thee, warme choco, glühwein, appeltaart en saucijzen to go.