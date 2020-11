Business & Shopping: Coop Rheden gaat na verbouwing verder met DA en The Readshop

RHEDEN – Coop Rheden is ingrijpend verbouwd. Niet alleen heeft de supermarkt aan de Groenestraat 70 een metamorfose ondergaan, ook is er een samenwerking aangegaan met DA en The Readshop. De vernieuwde winkel opende dinsdag 3 november zijn deuren.

De stenen muur aan de zijkant van de winkel wordt vervangen door een glazen pui en de winkel heeft een nieuwe vloer en nieuw plafond. Ook is de winkel opgefrist en ingericht volgens de nieuwste Coop-standaarden. Supermarktmanager Danny Burgers vertelt: “Het assortiment is fors uitgebreid. Daarnaast hebben we een nieuwe broodafdeling en is de AGF-afdeling vernieuwd. Alles is verser, schoner, beter. Het kostte wat tijd en werk, maar het resultaat is erg gaaf.”

Qua oppervlakte blijft de winkel hetzelfde. “Maar het lijkt straks wel groter door alle aanpassingen. En door het shop-in-shopconcept van DA en The Read Shop hebben we klanten meer te bieden”, legt Burgers uit. “We vullen elkaar namelijk echt aan. Prettig voor klanten, want zij kunnen hun supermarktboodschappen nu combineren met een bezoekje aan de drogisterij en hun vrijetijdsboodschappen. En daar krijgen ze in de shop-in-shops ook nog eens uitstekend advies over.”

Coop Rheden gaat door met het vertrouwde team. De enige grote verandering in de teamsamenstelling? “Dat ben ik”, lacht Burgers. “Ik ben hier pas drie weken. Maar ik hoor en proef dat iedereen heel veel zin heeft in de nieuwe winkel. Dat vind ik mooi om te zien.”

De winkel aan de Groenestraat heeft een PostNL-pakketpunt, oplaadpunt voor de OV-chipkaart, bloemenafdeling, slijterij en verkooppunt voor Nederlandse loterijen. En de supermarkt behoudt de ruime openingstijden: van maandag tot en met donderdag én op zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur, op vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en op zondag van 10.00 tot 18.00 uur.