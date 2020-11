Business & Shopping: Clubs ontvangen financiële bijdrage uit Rabo ClubSupport

REGIO – De afgelopen weken hebben meer dan 5000 leden uit het werkgebied van Rabobank Apeldoorn en omgeving gestemd op hun favorieten uit de 233 lokale clubs en verenigingen die meegedaan hebben aan de Rabo ClubSupportcampagne. Hoe meer stemmen een club binnenhaalde, hoe hoger het bedrag dat zij ontvingen. Op deze manier is er onderling 150.000 euro verdeeld.

Uit een recent Rabobank-onderzoek blijkt dat het Nederlandse verenigingsleven bijdraagt aan ons sociale welzijn, maar dat dit wel onder druk staat door corona. Tijdens de lockdown tussen maart en juli van dit jaar viel het verenigingsleven voor een groot deel stil: competities werden opgeschort, optredens gecanceld en bijeenkomsten afgelast. In normale tijden is bijna 64 procent van de inwoners uit de provincie Gelderland die betrokken zijn bij een vereniging, tenminste eens per week op de club is. Tijdens de lockdown van afgelopen maart en april was dit nog maar 22 procent was. Ruim 71 procent van de inwoners geeft dan ook aan zijn club of vereniging gemist te hebben.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de betrokkenheid bij een club of vereniging positief samenhangt met het welzijn van de leden. Verenigingsleden en andere betrokkenen zijn meer tevreden over hun sociale leven en voelen zich meer verbonden met hun leefomgeving dan personen die niet actief betrokken zijn.

“De resultaten van het onderzoek laten zien dat het juist in deze periode ontzettend belangrijk is dat we onze lokale clubs en verenigingen blijven steunen. De club of vereniging neemt een belangrijke plek in ons sociale leven in. Daarom blijven wij ons vanuit Rabo ClubSupport inzetten voor het rijke verenigingsleven in Nederland. De enorme hoeveelheid aanmeldingen en stemmen wijst op een grote betrokkenheid van de inwoners uit het werkgebied van onze bank. Ik vind het ontzettend mooi om te zien dat wij als Rabobank, samen met alle leden, hen met onze kennis, ons netwerk en financiële middelen ondersteunen’’, aldus Sjoerd Scholte, directievoorzitter van Rabobank Apeldoorn en omgeving.

Deze week zijn de resultaten bekendgemaakt en werden de deelnemende verenigingen uit regio Apeldoorn verrast met een gouden envelop in hun brievenbus. In deze envelop troffen zij een cheque aan waarop het bedrag staat dat zij met Rabo ClubSupport hebben verdiend. Een overzicht van alle uitgedeelde bedragen is te vinden op www.rabo-clubsupport.nl/apeldoorn-en-omgeving/resultaten.