Burgermeester en kinderburgermeester geven startsein Doesburg Vertelt

DOESBURG – Op woensdag 28 oktober, precies om 13.15 uur gaven kinderburgemeester Matthijs de Jager en burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg het officiële startsein voor Doesburg Vertelt. Aanvankelijk was het de bedoeling om het startsein in een school te geven, maar vanwege de coronamaatregelen liep dat even anders. Maarten Lindner van DoesburgTV zorgde voor een livestream vanaf het stadhuis, zodat iedereen het bijzondere moment vanuit huis kon volgen.

De komende twaalf weken verschijnt op www.doesburgvertelt.nl iedere dinsdag een nieuw verhaal over de stad. Die verhalen kunnen gaan over de dag van gister of over lang vervlogen tijden, of over iets daar tussenin. Het worden in ieder geval lekker leesbare verhalen, voor jong en oud.

Foto: Cynthia Vos