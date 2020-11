Burgemeester Van Hedel wil strengere regels voor carbidschieten

GEM. BRUMMEN – Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, gelden er rond de jaarwisseling strengere regels voor carbidschieten. B en W stellen de gemeenteraad voor de APV op dit onderwerp aan te passen. Naar verwachting wordt dit besluit genomen in een extra raadsvergadering op donderdag 3 december.

Nu een landelijk vuurwerkverbod is ingevoerd, is een run ontstaan op carbid. Burgemeester Alex van Hedel: “Daar waar in het verleden de min of meer traditionele carbidevenementen werden georganiseerd door ervaren personen, zien we nu dat individuen carbid willen gaan schieten als alternatief voor het verboden vuurwerk. Onervarenheid en experimenten kunnen bijzonder gevaarlijk en hinderlijk zijn, voor zowel degenen die carbid afsteken als voor toeschouwers, de bebouwde omgeving, dieren en natuur.”

Deze ontwikkelingen waren aanleiding voor de burgemeester om college én gemeenteraad voor te stellen de voorschriften met betrekking tot carbidschieten aanmerkelijk en zwaar te verscherpen. “In de eerste plaats om een moreel appel te doen op iedereen om in deze coronatijd niet lichtzinnig om te gaan met volksgezondheid en veiligheid. Maar ook om op te kunnen treden tegen gevaarlijke en experimentele ontploffingen als gevolg van carbid.” Van Hedel benadrukt: gezondheid en veiligheid staan voorop. Overigens geldt er al een verbod op carbidschieten gedurende het hele jaar, behalve op oudejaarsdag buiten de bebouwde kom.

De nieuwe voorschriften richten zich vooral op veiligheid en het voorkomen van overlast. Zo geldt in het voorstel voor carbidschieten een minimale leeftijd van 18 jaar en mag men niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. Het volume van de melkbus of soortgelijk middel mag niet meer dan 30 liter zijn, het aantal bussen wordt beperkt tot 5, het schieten mag alleen plaatsvinden op oudejaarsdag tussen 12.00 en 18.00 uur, het terrein moet verlicht en afgezet zijn en er zijn minimale afstanden bepaald tot woningen, dierenverblijven en zorginstellingen. De melkbus of soortgelijk middel moet deugdelijk zijn en mag uitsluitend met een zacht voorwerp (bijvoorbeeld een bal) worden afgesloten.

Vanwege corona gelden vermoedelijk tijdens de jaarwisseling nog steeds afspraken over groepsvorming in de buitenlucht. Nu is er sprake van een maximum van 4 personen (met uitzondering van een groep die behoort tot één huishouden en kinderen). “Dat er op 31 december nog steeds een maximum geldt, dus ook bij het carbidschieten, is wel zeker. Van een evenement of enige vorm van groepsvorming kan geen sprake zijn”, aldus Van Hedel.

Het is de verwachting dat de gemeenteraad op 3 december een besluit neemt over dit raadsvoorstel.