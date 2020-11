Bruvoc tekent contract met Kaak Makelaar

BRUMMEN – Kaak Makelaar uit Brummen is de nieuwe sponsor van de meisjes A van Volleybalvereniging Bruvoc. Op 16 oktober heeft John Ruumpol, voorzitter van Bruvoc, het contract getekend bij het makelaarskantoor aan de Zutphensestraat. De eerste wedstrijd van het team in de nieuwe tenues is met 4-0 glansrijk gewonnen door de meisjes van Bruvoc. Een goede start van het nieuwe seizoen, dat helaas vrij snel weer ten einde kwam als gevolg van de coronamaatregelen. Het talentvolle team hoopt snel weer te kunnen spelen, met Kaak Makelaar als trotse sponsor.