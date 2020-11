Brummense gebouwen in mandala’s van Robert Boerman

BRUMMEN/HENGELO – Robert Boerman aanschouwde vol verbazing hoe het ene na het andere mooie gebouw uit Brummen verdween. Met zijn boek ‘Magische Mandala’s een rondje architectuur door Brummen’, wil hij de inwoners van Brummen iets van de schoonheid van het vroegere Brummen teruggeven. Hij maakte mandala’s van verschillende Brummense gebouwen en bracht dit met zijn eigen ervaringen samen in het boek.

Robert Boerman kwam via internet voor het eerst in aanraking met mandala’s van gebouwen. “Het idee vond ik erg mooi maar de uitvoering een beetje kitsch”, vertelt Boerman. Hij begon zelf te experimenteren met foto en technieken totdat hij tevreden was. “Ik maak het vanuit mijn hart”, licht hij toe. Boerman koos ervoor om gebouwen in Brummen voor zijn mandala’s te gebruiken.

De tegenwoordig in Hengelo wonende auteur woonde 46 jaar in de gemeente Brummen en voelt zich er nog steeds mee verbonden. “Brummen blijft mijn dorp, maar het is niet meer zoals vroeger. Er zijn zo veel mooie gebouwen afgebroken en er is niets moois voor terug gekomen. Het grote geld heeft veel kapot gemaakt.” Hij besloot het mooie wat Brummen nog rijk is te fotograferen en deze foto’s te gebruiken voor het maken van mandala’s. “Ik knip een klein stukje uit een foto, kopieer dit keer op keer en plak het dan aan elkaar.” Met zorg zoekt hij vervolgens naar passende kleuren.

De panden die Boerman gebruikt heeft voor zijn mandala’s zijn veelal van eind 1800, een periode waar zijn interesse ligt. De mandala van Villa Vitihof is een van zijn persoonlijke favorieten. Naast het terugbrengen van de schoonheid van de wereld heeft Robert nog een ander doel met zijn boek: mensen aan het denken zetten.

Voor Robert zijn mandala’s meer dan alleen een afbeelding. Hij maakte de documentaire, Cymatic Tartaria die op Youtube te bekijken is. In deze documentaire vertelt hij dat een mandala niet zo maar een geometrisch patroon is, maar een bron van elektromagnetische informatie.

De schrijver en fotograaf hoopt dat lezers net zo van de afbeeldingen in zijn boek genieten als dat hij dat zelf doet. “Ik hoop dat mensen het openslaan en denken: wow.” Naast de architectonische mandala’s zijn ook Roberts ervaringen in Brummen terug te lezen in het boek en deelt hij zijn visie over de oorspronkelijke functie van kerken, kathedralen en moskeeën. Want, zo verzekert Robert: “Niets is wat het lijkt.”

Het boek is vanaf nu à contant verkrijgbaar bij Primera in Brummen, Drogisterij Troost en Van Galen Fotografie. Bij van Galen zijn ook de mandala’s op groot formaat te bestellen.