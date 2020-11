Bronckhorst helpt mee taalvaardigheid in regio te verbeteren

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft zich aangesloten bij het Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024. In dit plan heeft Bronckhorst samen met andere Achterhoekse gemeenten, het Rijk en andere overheden afgesproken om de komende jaren gezamenlijk op te trekken bij het verbeteren van de (taal)vaardigheid van volwassenen.

Alleen al in de regio Achterhoek hebben ongeveer 40.800 inwoners moeite met lezen, schrijven of rekenen. Via het Regioplan worden er cursussen aangeboden die zijn bedoeld voor iedereen die zijn of haar basisvaardigheden wil verbeteren, moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen.

Niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen heeft vaak grote gevolgen voor mensen. Ook het niet goed overweg kunnen met een computer kan ervoor zorgen dat iemand een achterstand oploopt. Het verbeteren van deze vaardigheden zorgt ervoor dat mensen gezonder zijn en meer kans hebben op het vinden van een baan. Wanneer de vaardigheden van ouders verbeteren, zie je vaak ook dat hun kinderen beter presteren op school.

Het Rijk heeft het budget voor de aanpak van laaggeletterdheid verhoogd met een bedrag van 5 miljoen (landelijk) euro per jaar. Voor de regio Achterhoek betekent dit jaarlijks ongeveer 117.000 euro extra budget. Met dit extra geld wil de Achterhoek uiterlijk eind 2024 in alle gemeenten een effectieve aanpak van laaggeletterdheid realiseren. Hiervoor is het Regioplan Aanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 opgesteld.

De uitvoering van het regioplan start in het voorjaar 2021. Op dit moment is de regio op zoek naar een geschikte partner om, samen met de gemeenten, het regioplan uit te voeren.