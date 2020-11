DOESBURG – Woensdagmiddag 11 november werd de brandweer van Doesburg opgepiept voor een dier in nood. Bij de Forsythiastraat hing een meeuw boven het water aan een visdraad. Met een speciaal pak aan kon een brandweerman door het water waden en de onfortuinlijke vogel losmaken en meenemen. De dierenambulance heeft zich over het diertje ontfermd. In deze vijver was het in mei ook al raak, toen was het een eend die in visdraad verstrikt raakte.

Foto: Hanny ten Dolle