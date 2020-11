Brand in brievenbus in Brummen

BRUMMEN – In de nacht van zaterdag op zondag gingen de piepers van brandweer Brummen af voor een buitenbrand aan de Troelstralaan in Brummen. Ter plaatste bleek een brievenbus in brand te staan. De brandweer heeft de brievenbus opengemaakt en de smeulende post nageblust. Buurtbewoners hebben voorafgaand aan de brand een knal gehoord, vermoedelijk van vuurwerk.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink