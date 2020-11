DOESBURG – Woensdag 18 november gebeurde er rond 16.30 uur een ongeval op een bouwplaats in Doesburg. Een bouwvakker raakte zwaargewond. Het ongeval gebeurde aan de Loddero. De bouwvakker zou van een betonblok zijn geval waarna hij op zijn hoofd terechtkwam. Een traumahelikoper landde op Ellecomsedijk om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is onder begeleiding van een trauma-arts naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink