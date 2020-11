Boekje Drie maanden thuis resultaat van coronastop Ons Raadhuis

VELP – Sinds half maart liggen de activiteiten van Ons Raadhuis in Velp stil. Deze vervelende periode is door de deelnemers van Tijd voor Taal gebruikt om een boek te maken, getiteld Drie maanden thuis.

De deelnemers van Tijd voor Taal komen normaal gesproken één keer in de twee weken bij elkaar in Ons Raadhuis. Onder leiding van Dia Berends wordt geschreven, gelezen, gepraat en gelachen over taal. Iedereen die geïnteresseerd is in taal kan meedoen.

Tijdens de eerste coronaperiode zaten natuurlijk ook de Tijd voor Talers thuis, maar ook thuis kun je schrijven. En dat deden ze: van haiku’s tot limericks, van dialogen tot theezakjeslabels. Iedere twee weken kregen zij weer een nieuw onderwerp om over te schrijven. De bijdragen waren zo goed dat werd besloten om ze uit te brengen in een boekje, getiteld ‘Drie maanden thuis’. De prachtige illustraties werden verzorgd door de Dierense kunstenaar Wytse Noordhof. In het boekje zijn acht ansichtkaarten opgenomen met inspirerende teksten van de hand van de schrijvers.

Op 4 november heeft Dia Berends het eerste exemplaar van het boekje uitgereikt aan wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden. De wethouder geeft aan ‘altijd blij te worden van Ons Raadhuis’ en prijst het initiatief van het boekje als voorbeeld van het ‘niet bij de pakken neerzitten en kijken naar wat er wél kan in een periode als deze’.

Drie maanden thuis is een leuk boekje geworden om zelf lekker in te lezen, maar misschien nog wel leuker om aan iemand cadeau te geven. Voor Sinterklaas, voor Kerst of gewoon zomaar. Door het handzame formaat is het makkelijk te versturen. Het boekje Drie maanden thuis, inclusief acht kaarten, is voor 5 euro te koop bij boekhandel Jansen & de Feijter aan de Emmastraat en de Bruna aan de Hoofdstraat in Velp. De kaarten zijn per set van acht ook los te verkrijgen voor 3,50 euro. Omdat Ons Raadhuis sinds 5 november in ieder geval twee weken dicht is, kan het boekje niet van hieruit worden verkocht. Wel kunnen de boekjes en kaartensets thuis worden afgeleverd. Wie dit wil, kan een e-mail sturen naar info@onsraadhuis.com.

Wie geïnteresseerd is in Tijd voor Taal of één van de andere activiteiten van Ons Raadhuis kan meer informatie vinden op onsraadhuis.com.

Foto: Theo Jansen

Foto: Dia Berends overhandigt het eerste exemplaar van Drie maanden thuis aan wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden