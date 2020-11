Boeken lenen in de Bruisbeek

LOENEN – Door de nieuwe coronamaatregelen zijn alle biblioteken de komende tijd gesloten. Voor menigeen een groot gemis. Gelukkig heeft het bestuur van het Ontmoetingscentrum De Bruisbeek aan de Loenerdrift in Loenen hiervoor een oplossing gevonden. Voorheen stonden in de zaal boekenkasten waaruit boeken geleend of geruild konden worden. Tijdens de sluiting in de afgelopen zomer stonden buiten bakken met boeken waaruit lezers kon kiezen. Door de intrede van de herfst met vele regens kon dit niet meer. Toch heeft het actieve bestuur nu een nieuwe oplossing gevonden. In de hal van De Bruisbeek, die geopend moet blijven voor de bezoekers van de tandartsenpraktijk boven in het gebouw, is nu een grote boekenkast geplaatst. Gedurende de openingsuren kunnen bezoekers hier nu dagelijks terecht voor het lenen of ruilen van een boek. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wie boeken over heeft, kan deze hier ook inleveren.