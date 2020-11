Boek van de Doesburgse verzetsstrijder Theo Weetink

DOESBURG – Het zal zo’n 45 jaar geleden zijn dat de Doesburgse verzetsstrijder Theo Weetink achter zijn bureau in Sneek zijn relaas schreef over het verzet in Doesburg en omstreken. Een oorlogsdocument van een ooggetuige en actief verzetsman hier in Doesburg. Dit relaas werd door zijn weduwe, Willy Clemens, rond 1976 naar het Doesburgs oorlogsmuseum van Herman Riewald gestuurd. De Doesburger Frank Weetink, een neef van Theo Weetink, werd daar op geattendeerd en kwam bij Herman Riewald terecht. Herman Riewald stelde het relaas van Theo Weetink ter beschikking.

“Namen aan de naamloze” is de voornaamste reden waarom Theo Weetink dit relaas schreef. Hij wilde niet dat ze vergeten zouden worden. De namen van mensen welke misschien niet genoemd zijn en die aan het actieve verzet tijdens de oorlogsjaren in Doesburg hadden bijgedragen. Hij schrijft in duidelijke taal hoe het allemaal begon en hoe het verzet zijn ontwikkeling kreeg in Doesburg. In details schrijft hij over gebeurtenissen die plaatsvonden, zijn aandeel daarin, waarin de sfeer haarscherp geduid wordt. De mislukte aanslag op Rost van Tonningen waar hij aan deel nam – zijn functie als sleutelbewaarder van de kluis op het gemeentehuis van Doesburg waar de persoonsbewijzen lagen – zijn werk om joden te verplaatsen naar andere onderduikadressen – de opdrachten die hij kreeg van kapitein Wundering – dat hij als NSB’er verkleed in een donkere buurt van Amsterdam een hoge piet moest gaan liquideren – de overval om Doesburg te gaan kraken – zijn arrestatie na verraad in januari 1944 – de martelingen van verhoor in de Koepel van Arnhem, doorgevoerd worden naar het Hotel Oranje te Scheveningen cel 600 en via een aantal concentratiekampen uiteindelijk toch weer na de bevrijding terugkwam in Doesburg. Hij en Groot Enzerink uit Vorden waren de enige twee die het verraad van Brune in mei 1944 overleefden.

Intekenen voor het boek “namen aan de naamloze”

Bij Boek & Buro aan de Kerkstaat in Doesburg is er gelegenheid om op het boek Namen aan de naamloze in te tekenen. Het gaat om een oplage van 50 stuks, genummerd 1 t/m 50. Eind november ligt het boek daar in de schappen.