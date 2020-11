Bloemlegging bij Bevrijdingsmonument Loenen

LOENEN – De bloemlegging bij het Bevrijdingsmonument op het plein bij het Dorpscentrum De Brink in Loenen was dit jaar door de coronamaatregelen een bescheiden bijeenkomst. Omdat op 8 november in Groot-Brittannië Remembrance Day is, legt de Eerbeekse-Loenense Commissie Ontvangst Bevrijders-Veteranen ieder jaar bloemen op die dag.

Voorafgaand aan de bloemlegging afgelopen zondag werd de Engelse vlag halfstok gehesen. Gezien de beperkingen door de coronaregelgeving werd de bloemlegging verricht door een tweetal commissieleden.

De dorpen Eerbeek en Loenen zijn op maandag 16 april 1945 bevrijd door het C-squadron van het Reconnaissance Regiment van de Engelse 49th. West Riding ‘Polar Bear’ Infantry Division. Deze divisie was toen een onderdeel van het Canadese Leger.

Foto: Han Uenk