Bloemenbon voor Rhedense mantelzorgers

RHEDEN/ROZENDAAL – 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar konden mantelzorgers in de gemeente Rheden bij het MVT (Stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Rheden/Rozendaal) worden aangemeld voor een bloemencadeaubon. Wethouders Gea Hofstede van de gemeente Rheden en Anton Logemann van de gemeente Rozendaal overhandigden samen de eerste bloemencadeaubon

Het aantal aanmeldingen is dit jaar erg hoog, meer dan 800. Veel mensen hebben zich de afgelopen periode door corona extra ingezet om hun naasten te helpen. Niet alleen inwoners die hulp ontvangen, meldden hun mantelzorger aan voor de attentie. Ook bijvoorbeeld buren, familieleden, zorgorganisaties en kerken deden dit.Veel mantelzorgers in Rheden helpen en ondersteunen hun naaste al jarenlang. En wat zij doen, is heel verschillend. Het gaat om boodschappen doen, meegaan naar artsen en specialisten, helpen bij de administratie, de tuin onderhouden, steunkousen aan- en uittrekken en het bereiden van maaltijden. De bloemencadeaubonnen worden deze week bezorgd door Vrijwilligers van MVT.