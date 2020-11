Bijeenkomst over locatie Horizon de Ooi

DOESBURG – Woensdag 25 november houdt de gemeenten Doesburg een bijeenkomst in De Waag om omwonenden mee te laten praten over de toekomstplannen van locatie Horizon de Ooi. Een voorstel om de oude basisschool te slopen en hier huur- en koopwoningen te bouwen viel niet in goede aarde bij een deel van de wijkbewoners.

De gemeente laat weten: “De teleurstelling die er in de wijk de Ooi leeft is het college en de gemeenteraad duidelijk geworden. Daarom heeft wethouder Boone de concept uitgangspuntennotitie tijdens de commissievergadering teruggenomen. Hiermee volgt hij de gemeenteraad die het ook belangrijk vindt om met de buurt en andere belanghebbende uit de wijk in gesprek te gaan. Daarnaast wil het college benadrukken dat de uitgangspuntennotitie geen uitgewerkt plan is. De notitie geeft een denkrichting aan. Een denkrichting waar de gemeenteraad nog over moet beslissen. Er staat dus nog niets vast. Dat is ook de reden waarom we een inspiratieavond hebben gepland. We willen van alle belanghebbende de ideeën horen over de herontwikkeling van het terrein van voormalige basisschool Horizon de Ooi. Die ideeën hadden we graag in een grote open informatieavond willen horen. Maar dat kan door de corona-maatregelen niet. Daarom kiezen we voor een kleine bijeenkomst in een veilige setting die coronaproof is. Bij grote belangstelling en inschrijving zullen we een tweede of zelfs derde avond organiseren. Het college hoopt dat veel inwoners van de Ooi hun wensen kenbaar zullen maken zodat er mooie en passende ontwikkelingen plaats kunnen vinden in de wijk de Ooi.”

De Wijkraad Ooi nam met verbazing kennis van de bijeenkomst. “De toon van de reactie van het college is die van ‘we doen nu een open inspraakronde’, terwijl hier voor een door de wethouder bedacht plan is ingediend. Zo van zijn bureau zonder medeweten van de wijk. Het college heeft heeft de concept uitgangspunten notitie in de commissie gegooid in de hoop deze erdoor te krijgen. De wensen uit de wijk waren al bekend en het college had hier best op in kunnen gaan, al in een veel eerder stadium, zie de reacties op de sluiting. Deze waren direct doorgegeven aan het college. Het is voor ons dan ook onduidelijk waarom er nu zo’n haast gemaakt moet worden met een inspraakronde in coronatijd, terwijl ook nu de besmettingscijfers hoog zijn en stijgen. Dat in een matig geventileerde bovenruimte in De Waag. Dit geeft mij weinig vertrouwen in deze inspraak”, aldus Henk van der Lee namens de Wijkraad De Ooi.

De bijeenkomt wordt gehouden van 19.00 tot 21.00 uur in De bovenzaal van de Waag. Aanmelden vooraf is verplicht en kan via carine.staring@doesburg.nl.