Bibliotheek Veluwezoom schakelt weer over naar afhaalbieb

DIEREN – Alle Bibliotheken in Nederland zijn 2 weken gesloten, maar materialen afhalen is gelukkig wél toegestaan. Daarom heeft de Bibliotheek Veluwezoom de afhaalbieb opnieuw in het leven geroepen. Via de website van de bibliotheek of telefonisch kunnen eenvoudig boeken besteld worden, die op een afgesproken dag en tijdstip kunnen worden opgehaald.

De afhaalbieb is geopend in Dieren en Velp op maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur. Er zijn steeds tijdvakken van een uur en alles gaat geheel volgens de coronarichtlijnen. Een boekenpakket bestellen en afhalen is voor leden van de bibliotheek gratis. In een pakket zitten zes materialen.

Meer informatie is te vinden op www.bibliotheekveluwezoom.nl/afhaalbieb of verkrijgbaar via het secretariaat van de Bibliotheek Veluwezoom, tel. 0313-419761. Daarnaast kunnen leden die aan huis gebonden zijn, gebruikmaken van de service Bibliotheek aan huis. Vrijwilligers zoeken in overleg boeken en andere materialen uit, brengen ze thuis en halen ze weer op.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/corona