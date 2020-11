Bibliotheek start weer met Afhaalbieb

EERBEEK/BRUMMEN – De bibliotheken in Eerbeek en Brummen zijn maandag 9 november weer gestart met de Afhaalbieb. Nu de bibliotheken weer moeten sluiten, kan op deze manier toch boeken worden aangeboden.

Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen is de regelgeving weer aangescherpt door de overheid. Daarom sluit ook de Bibliotheek haar vestigingen in Brummen en Eerbeek de komende twee weken voor het publiek. Op maandag 9 november is er weer gestart met de Afhaalbieb.

Het is weer mogelijk om online of telefonisch boeken en andere media te reserveren en op afspraak op te komen halen.Leden van de Bibliotheek kunnen boeken reserveren via de website, per mail of telefonisch. Na de reservering ontvangen zij een bevestiging per e-mail of telefoon met daarin de afhaalafspraak waarop de boeken afgehaald kunnen worden.

Leden die niet fysiek in staat zijn om naar de bibliotheek te komen, kunnen een afspraak maken om boeken thuis te laten bezorgen. Er zijn elke week drie afhaalmomenten, op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur. Alleen tijdens het afhalen van nieuwe boeken is het mogelijk de reeds geleende boeken in te leveren. Om de veiligheid van leden en medewerkers te waarborgen, is het belangrijk dat iedereen op het afgesproken tijdstip naar de bibliotheek komt. De gereserveerde boeken worden klaargezet in een tasje met de naam erop. In de hal kan het persoonlijk opgehaald worden.

Boeken telefonisch reserveren kan van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur. In Brummen via tel. 0575-561867, in Eerbeek via tel. 0313-651805. Reserveren per mail kan via info@bibliotheekbrummenvoorst.nl en online via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.