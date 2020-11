Bibliotheek Doesburg is weer open

DOESBURG – De vestiging van Bibliotheek West-Achterhoek in Doesburg is sinds donderdag weer open. Voor leden die de bibliotheek liever niet bezoeken, blijft de Afhaalbieb open. De aanvragen kunnen tot uiterlijk een dag van te voren tot 12.00 uur worden gedaan en de medewerkers van de bibliotheek stellen een passend tasje samen. Ook de Boek aan Huis-service gaat door voor mensen die slecht ter been zijn of in quarantaine zitten, zo lang er vrijwilligers en/of medewerkers zijn die dit kunnen uitvoeren.