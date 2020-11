Bewoonster exposeert op Beverode

DIEREN – Mevrouw Janne Jansen 83 jaar, sinds kort woonachtig in Beverode, is een geboren creatief talent. In de loop der jaren heeft ze veel mooie schilderijen gemaakt. Haar zoon vroeg zich af of Beverode hier niet iets mee kon en aan dat verzoek is gehoor gegeven. Het resultaat werd een heuse expositie op mevrouw Jansens eigen afdeling, de psycho-geriatrie. Dinsdag 27 oktober heeft zij zelf de opening verricht, in bijzijn van haar zoon en dochter. Ze was erg geëmotioneerd en dankbaar.

In de gangen van de afdeling is een flink aantal schilderijen te zien van de hand van Janne Jansen. Ze werkte met verschillende materialen, zoals krijt, potlood en acrylverf. “Mooi om te zien dat je ondanks corona, zelfs op eigen afdeling nog in de beleving van de cliënt mee kunt gaan”, aldus de medewerkers van Beverode. “Mevrouw voelde zich op dat moment de kunstenares die zij zo graag had willen zijn.” Voorlopig kan Janne met haar mede-cliënten nog blijven genieten van de kunst aan de muur.