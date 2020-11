Beren terug op Callunaplein

DIEREN – Het kunstwerk met de drie ijsberen is weer terug op het Callunaplein. Nog veilig ingepakt zolang er nog wordt gewerkt op het plein, maar de dieren staan in ieder geval alweer op hun oude plek. Tot grote opluchting van veel inwoners van het dorp, die gehecht zijn aan de beren. De ijsberen, in 1987 gemaakt door kunstenares Maïté Duval, zijn eind 2019 weggehaald. De sokkels waren beschadigd en niet langer veilig. Het was altijd de bedoeling dat het kunstwerk terug zou keren als het Callunaplein zou worden opgeknapt. Sinds begin september wordt er gewerkt om het Callunaplein op te knappen. De komende weken worden de werkzaamheden afgerond en zullen de beren weer te zien zijn op hun vertrouwde plek.