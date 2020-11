Belangrijke stap voor Zilvermuseum

DOESBURG – Het bestuur van Stichting Zilvermuseum Doesburg heeft op 9 november met Studio InHout uit Doesburg een overeenkomst gesloten over het ontwerpen en uitvoeren van vitrines voor het nieuwe zilvermuseum, dat een plaats krijgt in de Grote of Martinikerk. Daarmee is na een zorgvuldige voorbereidingsperiode een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie van het museum. In het museum zal een gevarieerde, aantrekkelijke en vooral curieuze verzameling van zilveren mosterdpotjes tentoon worden gesteld, een thema dat prima past bij de mosterdstad Doesburg.

Voor Studio inHout, nog maar relatief kort in Doesburg gevestigd, is het een voorrecht een eerste project op zo’n mooie plek in de stad te mogen realiseren, aldus een enthousiaste Brechje Vermaat, partner van het bedrijf. De opening van het museum is rond Pasen 2021. Het museum wordt financieel mogelijk gemaakt door onder andere de provincie (Erfgoed Gelderland), het Prins Bernard Cultuurfonds en de gemeente Doesburg.

Foto: Brechje Vermaat van Studio inHout en bestuursvoorzitter Ernst Boesveld van Stichting Zilvermuseum Doesburg