Barokconcert in Martinikerk

DOESBURG – Op uitnodiging van StiDoMu komen barokspecialisten Marike Tuin, Jan-Pieter Belder en Elise Dupont zondag 8 november naar Doesburg. In de Martinikerk spelen zij een programma met werken van Buxtehude, Erlebach, J.S. Bach, Rameau en Marais.

Marieke Tuin bespeelt de viola da gamba, Jan-Pieter Belder het klavecimbel en Elise Dupont de barokviool. Ze spelen in Doesburg een programma van Franse dansen en Duitse barok. Buxtehude was de voorganger en inspirator van Johann Sebastian Bach, die op jeugdige leeftijd 300 kilometer te voet aflegde naar Lübeck om zijn idool te ontmoeten. Erlebach was een tijdgenoot van Bach, tijdens zijn leven erg beroemd, maar daarna ten onrechte vergeten. Marais was een totaal ander figuur: hij was zijn hele leven als hofmusicus aan de hoven van Lodewijk XIV en XV en heeft intieme kamermuziek geschreven waarin de viola da gamba een belangrijke rol speelt.

Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. Kaarten kosten 17,50 euro en zijn uitsluitend te bestellen via www.stidomu.nl. Donateurs betalen 15 euro. Er zijn maximaal dertig plaatsen beschikbaar.

