Baggeren in Apeldoorns Kanaal

LOENEN – In aansluiting op de baggerwerkzaamheden onlangs in het Apeldoorns Kanaal nabij wasserij Elis en Loenense brug is het bedrijf Beens vorige week begonnen bij de Zilvense brug op de grens van Loenen en Eerbeek. In opdracht van het Waterschap Vallei en Veluwe is men hier (bij de draaikom) volop bezig met het opschonen van het kanaal.

Vanaf een ponton in het kanaal schraapt een machine de bagger van de bodem. Het wordt overgeheveld naar een modderschuit en daarna naar de waterkant gevaren, waar een andere machine de blubber in een vrachtwagen laat zakken. Omdat dichtbij deze brug (nu een dam) de Oude beek het water en zand aanvoert, is hier ter plekke meer ophoping van bagger. Dit was ook het geval bij de wasserij waar de Veldhuizerspreng het water aanvoert.

Het kanaal heeft veel achterstallig onderhoud. Nadat de scheepvaart sterk daalde in de zestiger jaren en het laatste (woon)schip het kanaal moest verlaten in 1972 is er weinig meer aan het onderhoud van het kanaal gedaan. Het onderhoud beperkte zich tot het maaien van het riet en ook werd ruime aandacht besteed aan de bomen aan weerszijden van het kanaal. Deze reuzenbomen (Hollandse- en Amerikaanse eiken) hebben voor een groot deel bijgedragen aan op de ophoging van de bagger in het kanaal. Het merendeel van de bladeren komt in het water terecht en zakt naar de bodem. Bovendien rukt het riet steeds meer op naar het midden van het vaarwater.

Het kanaal wordt tegenwoordig veel gebruikt door kanovaarders uit Apeldoorn en omgeving. Zij ondervinden veel last van de overdadige rietgroei en slibvorming. Het is van Apeldoorn tot Dieren een prachtig traject. Het lukt de kanovaarders zelfs bij de meeste dammen, die in plaats zijn gekomen voor de bruggen, nog bij de kleine tussenruimte onderdoor te varen.

Ook voor de doorstroming van het kanaalwater was de opschoning noodzakelijk. In de zomer is het soms nodig om Ijsselwater in het kanaal te pompen. Als er in de winter veel water is wordt dit via een speciale leiding getransporteerd naar de filtervijvers in het Schalter.

Het slib wordt door medewerkers van Beens uit het kanaal gehaald van de Zilvense brug tot de Coldenhovense brug. Later volgen mogelijk nog meer gedeelten van dit eens zo druk bevaren kanaal.

Foto: Martien Kobussen