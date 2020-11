Auto in brand gestoken in bosgebied Velp

VELP – Op een parkeerplaats in het bosgebied aan de Bovenallee in Velp is woensdagochtend 25 november een auto in brand gestoken.

De autobrand werd rond 05.40 uur gemeld, waarna de brandweer van Velp met spoed uitrukte. Ter plekke bleek de auto in lichterlaaie te staan, waarna de auto volledig is uitgebrand. De brandweer heeft de restanten van de auto geblust. De recherche deed woensdagochtend onderzoek.

Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink